Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni

25/03/2026 | 23:20:16

Domani sera a Bergamo, prima sfida verità per l’Italia che affronta l’Irlanda del Nord, nella semifinale dei playoff per il Mondiale.

Gattuso vara il suo 3-5-2. Bastoni ha recuperato dal problema alla tibia e va verso la titolarità: se nelle prossime ore non dovesse avere dolori, sarà lui a giocare dal 1′, ma sarebbe pronto, nel caso, anche Scalvini. Sulla corsia di destra Politano dovrebbe vincere il ballottaggio con Palestra. Mancini, Calafiori e Tonali hanno recuperato, saranno regolarmente in campo dal 1′. In attacco Kean e Retegui, con Pio Esposito che dovrebbe partire dalla panchina.

In casa Irlanda del Nord, modulo speculare per O’Neill, 3-5-2. Ballottaggio in porta tra Hazard e Pierce Charles, con il secondo favorito. McCann in dubbio per un problema alla caviglia, uno tra Brad Lyons e Ethan Galbraith dovrebbe prendere il suo posto a centrocampo. Davanti Price e Charles.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA: (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, S. Charles, Saville, Spencer; Price, D. Charles. Ct: O’Neill

Foto: sito FIGC