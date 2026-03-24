Italia-Irlanda del Nord, arbitra Makkelie

24/03/2026 | 11:20:07

Sarà Danny Makkelie l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord. Questa la scelta di Rosetti per la sfida della New Balance Arena di Bergamo, in programma per giovedì 26 marzo con calcio d’inizio alle ore 20:45. Come VAR ci sarà van Boekel, direttore di gara olandese, coadiuvato dall’AVAR Jeroen Manschot. Gli Assistenti saranno Steegstra e de Vries , mentre a completare la squadra arbitrale sarà il IV Ufficiale Gil Manzano.

Arbitro: Makkelie

Assistenti: Steegstra-de Vries

IV Ufficiale: Gil Manzano

VAR: van Boekel

AVAR: Manschot

Foto: sito Uefa