Italia-Inghilterra: le ultimissime sulle probabili formazioni

Atto finale di Euro 2020 a Wembley, tra Italia e Inghilterra. Due Nazionali alla ricerca di un successo importante: l’Italia, quello Europeo, che manca dal 1968. L’Inghilterra addirittura il secondo successo nella storia, alla seconda finale della storia, dopo quella del 1966, proprio a Wembley, per i Mondiali.

Una finale aperta a qualsiasi punteggio, l’Italia ha dimostrato qualcosa in più degli inglesi, che però possono contare sulla compattezza difensiva, grande talento offensivo e soprattutto su Wembley e i 60.000 spettatori.

Mancini dovrebbe confermare gli stessi 11 che sono partiti contro la Spagna. Emerson a sinistra al posto di Spinazzola, difesa confermata, così come il centrocampo. Unico dubbio magari in attacco con il ballottaggio Berardi-Chiesa, ma lo juventino dovrebbe partire dall’inizio.

Anche Southgate sembra orientato a confermare l’undici che ha vinto la semifinale, con un solo dubbio a centrocampo, quello tra Saka o Sancho. Confermatissima la cerniera difensiva (Stones-Maguire) che ha permesso all’Inghilterra di subire un solo gol in tutto il torneo (e su punizione da Damsgaard in semifinale), così come non sono in dubbio Kane e Sterling in avanti. Foden ha saltato l’ultimo allenamento e difficilmente potrà recuperare.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini



INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct. Southgate

Foto: Twitter Euro 2020