Italia, infortunio Zaccagni: convocato al suo posto Piccoli

04/10/2025 | 13:58:14

A seguito dell’infortunio subito da Mattia Zaccagni nella giornata di ieri, il ct della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha dovuto escludere il biancoceleste dai convocati. Al suo posto è stato chiamato Roberto Piccoli.

Questo il comunicato ufficiale della FIGC:

“Il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni è stato escluso dall’elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio accusato ieri in allenamento, che lo rende indisponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine).

Al suo posto il Ct Gennaro Gattuso ha deciso di convocare l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore. Gli Azzurri si raduneranno nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano”.

Foto: X Fiorentina