Italia, infortunio per Pellegrini. Europei a rischio

Brutta notizia per il ct Mancini alla vigilia dell’inizio dell’Europeo. Il centrocampista Lorenzo Pellegrini si è fermato per un problema fisico: dopo l’allenamento di ieri, ha sentito un riacutizzarsi del dolore al flessore coscia sinistra. Il giocatore, nelle prossime ore, si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità e i tempi di recupero. In caso di lungo stop il capitano della Roma dovrà dire addio ad Euro 2020. Intanto, in via cautelativa, in attesa del responso medico, si aggregherà al gruppo Gaetano Castrovilli.

FOTO: Sito ufficiale Roma