Italia, infortunio Kean: presenza contro Israele in dubbio in attesa degli esami
12/10/2025 | 18:12:01
L’attaccante della Nazionale italiana, Moise Kean, si è infortunato sabato sera nella sfida contro l’Estonia. Il calciatore dovrà ora sottoporsi a esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio. Circola ottimismo sulle sue condizioni, visto che la caviglia non presenta gonfiori, il che fa sperare in una semplice distorsione. Resta comunque in dubbio la sua presenza contro Israele e, se dagli esami dovesse emergere un infortunio più serio del previsto, Kean rischierebbe di saltare il big match di domenica 19 ottobre a San Siro contro il Milan.
Foto: Instagram Azzurri