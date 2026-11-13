Italia, il successo sulla Francia fa sorridere anche il ranking FIFA: azzurri in risalita
13/11/2026 | 11:33:16
La vittoria per 3-1 contro la Francia non porta soltanto entusiasmo e punti importanti in Nations League, ma produce effetti positivi anche sul ranking FIFA. Gli Azzurri guadagnano terreno nella classifica mondiale salendo fino al 13° posto. Un risultato che conferma il peso del successo ottenuto a San Siro, con le reti di Pio Esposito, Davide Frattesi e ancora Esposito su calcio di rigore.La posizione al 13° posto va quindi considerata una certezza definitiva. La nazionale di Roberto Mancini, intanto continua a raccogliere risultati importanti. Il successo contro la Francia rappresenta un’altra iniezione di fiducia per il gruppo azzurro, che adesso vuole proseguire il proprio percorso positivo anche nei prossimi impegni.
foto: x italia