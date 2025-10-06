Italia, il programma in vista dell’Estonia

Il raduno degli Azzurri in vista degli impegni contro Estonia e Israele inizierà questa sera alle 23:30.

Domani, alle 14:15, è in programma la conferenza stampa del ct Gattuso, seguita da un allenamento aperto ai media alle 16:30.

Mercoledì e giovedì si terranno invece le conferenze stampa dei calciatori alle 13:45, seguite da due allenamenti alle 16:30; quello di mercoledì sarà aperto ai media solo per i primi 15 minuti.

Nel pomeriggio di venerdì 10 è prevista la partenza con un volo charter verso Tallinn, con la conferenza stampa di Gattuso in programma alla Tallinn-Le Coq Arena alle 18:15, ora italiana.

Foto: Instagram Azzurri