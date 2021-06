Italia, il programma: domani conferenza di Mancini e venerdì l’amichevole con la Repubblica Ceca

Scelti i convocati per l’Europeo, l’Italia si avvia all’esordio ufficiale contro la Turchia in programma l’11 giugno alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Un programma ricco, quello programmato dal ct Roberto Mancini che domani interverrà alle 17.15 in conferenza stampa insieme ad un calciatore azzurro. Venerdì è prevista l’amichevole contro la Repubblica Ceca, alle ore 20.45 allo Stadio Renato dall’Ara di Bologna.

FOTO: Twitter Italia