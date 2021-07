Italia, il programma della giornata: alle 19 la rifinitura

Dopo le 13 l’Italia è atterrata all’Aeroporto di Luton, in Inghilterra. A seguito della Nazionale anche il presidente della Figc Gabriele Gravina e l’infortunato Leonardo Spinazzola che ha deciso di seguire la squadra alla vigilia di questo importante impegno. Tutto il gruppo, in pullman, ha raggiunto il centro sportivo del Tottenham, dove ci sarà l’allenamento questa sera alle 19. Roberto Mancini insieme al capitano Giorgio Chiellini, alle 18.15 parleranno in conferenza stampa.

FOTO: Twitter Vivo azzurro