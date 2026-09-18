Italia, i primi convocati di Mancini: ci sono Vergara e Inacio, out Politano e Spinazzola
18/09/2026 | 18:45:23
Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati della Nazionale italiana per gli impegni di Nations League. Il programma prevede la sfida contro il Belgio all’Olimpico di Roma, venerdì 25 settembre alle 20:45; la trasferta in Turchia, lunedì 28 settembre alle 20:45; il test allo Stade de France contro la Francia di Zidane il 2 ottobre alle 20.45 e, in chiusura, la gara contro la Turchia, il 5 ottobre alle 20:45, al Dall’ara di Bologna.
Di seguito, la lista dei convocati:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
DIFENSORI: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga)
Foto: Instagram Mancini