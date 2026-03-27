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EDITORIALE

Italia, i precedenti con la Bosnia ci sorridono: quattro vittorie su sei partite

27/03/2026 | 14:00:19

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L’Italia di Gattuso sfiderà la Bosnia per accedere ai Mondiali 2026. I precedenti tra le due nazionali sono favorevoli all’Italia, con quattro vittorie, una sconfitta e un pareggio:

6-11-1996, Amichevole, Bosnia – Italia 2-1;

11-06-2019, Qualificazioni Euro 2020, Italia – Bosnia 2-1;

15-11-2019, Qualificazioni Euro 2020, Bosnia – Italia 0-3;

04-09-2020, Nations League, Italia – Bosnia 1-1;

18-11-2020, Nations League, Bosnia – Italia 0-2;

09-06-2024, Amichevole, Italia – Bosnia 1-0

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