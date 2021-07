Italia, i precedenti con Kuipers: l’unico successo nel 2014 proprio contro l’Inghilterra

L’arbitro scelto per la finale degli Europei è l’olandese Kuipers. In carriera l’arbitro ha diretto quattro volte l’Italia: una vittoria della Nazionale, un pareggio e due sconfitte. L’unico successo risale al 15 giugno 2014 durante il Mondiale brasiliano, proprio contro l’Inghilterra. Decisivi, all’epoca, furono i gol di Marchisio e Balotelli. In campo c’erano Verratti, Sirigu, Chiellini e De Rossi (ora assistente di Roberto Mancini), in panchina Bonucci, Insigne e Immobile. Con Kuipers arbitro, per l’Inghilterra, quella è stata l’unica sconfitta: poi due vittorie contro Svezia e Polonia.

FOTO: Twitter Euro2020