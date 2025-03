Italia, i piazzati sono un problema: 8 degli ultimi 9 gol sono arrivati da palla inattiva

L’Italia ha perso a San Siro contro la Germania quattro mesi dopo aver perso nello stesso stadio contro la Francia. E sono stati i dettagli a fare la differenza, in particolare modo i piazzati. Otto delle nove reti subite sono figlie di un calcio piazzato. A Budapest, contro Israele, il gol di Abu Fani arriva sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, dopo due sponde. A Udine, invece, lo stesso Abu Fani segna direttamente da calcio d’angolo. La rimonta del Belgio all’Olimpico di Roma è figlia di due palle inattive che portano la firma di De Cuyper e di Trossard dopo la sponda di Faes lasciato solo sulla battuta di un corner. A novembre Adrian Rabiot ha realizzato due gol sfruttando le marcature “molli” della retroguardia, mentre Vicario è stato sfortunato nello spedire in rete una punizione di Digne finita sulla traversa. E, ieri sera, anche con la Germania il colpo del ko è arrivato con il colpo di testa di Goretzka che ha anticipato tutta la retroguardia Azzurra sul primo palo. L’unica eccezione, il colpo di testa di Kleindienst a inizio ripresa. Non deve diventare una psicosi – come detto dal ct Spalletti a Rai Sport -, ma è un problema da affrontare.

Foto: Instagram Azzurri