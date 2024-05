Italia, i ‘Fantastici 5’ numeri 10 accettano l’invito di Spalletti: il 3 giugno saranno a Coverciano

Rivera, Antognoni, Baggio, Totti e Del Piero accettano l’invito del ct Luciano Spalletti e saranno a Coverciano il 3 giugno. Di seguito la nota: “Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti sono stati invitati dalla FIGC e dal Ct Luciano Spalletti a passare alcune ore con la Nazionale in vista dell’esordio a EURO 2024. Gravina: “È una bellissima testimonianza d’amore per la maglia azzurra”

L’idea di riunire quattro meravigliosi numeri 10 a Coverciano prima dell’inizio del Campionato Europeo era stata lanciata da Luciano Spalletti in un’intervista rilasciata lo scorso 30 aprile al direttore de ‘Il Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni

“Quando ci ritroveremo per la preparazione al Campionato Europeo – aveva detto il Ct – mi piacerebbe portare a Coverciano quattro 10 mondiali: Baggio, Del Piero, Totti e Antognoni. Ne ho già parlato con il presidente Gravina. Pensa se ‘quel 40’ assistesse a un nostro allenamento, spingerebbe i ragazzi ad elevare la prestazione. Presto partirà l’invito ufficiale della Federazione”.

Un mese dopo, lunedì 3 giugno, ecco il giorno dei numeri 10, che nel frattempo da 4 sono diventati 5. Oltre ai primi ‘convocati’, è partito infatti l’invito per un altro 10 speciale: Gianni Rivera. I ‘Fantastici 5’, come li ha ribattezzati nel frattempo il Ct, sono i numeri 10 più rappresentativi della storia della Nazionale dagli anni 60’ ad oggi, Campioni del Mondo o Palloni d’Oro (nel 1969 Rivera, nel 1993 Baggio). Eccoli in rigoroso ordine alfabetico: Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianni Rivera e Francesco Totti. Il programma del 3 giugno prevede per i ‘Fantastici 5’ una giornata con gli Azzurri, in ritiro dal 31 maggio al Centro Tecnico Federale per preparare EURO 2024. Arriveranno in tarda mattinata, incontreranno il Ct e a seguire pranzeranno con la squadra. Poi nel pomeriggio indosseranno delle casacche speciali e saranno in campo con il gruppo durante la seduta di allenamento.

“La spedizione azzurra ad EURO 2024 – dichiara il presidente federale Gabriele Gravina – nasce sotto la luce luminosa e i preziosi consigli di 5 stelle del nostro sport. La disponibilità di campioni indimenticati del calibro di Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti rappresenta una bellissima testimonianza d’amore per la maglia azzurra, un fulgido esempio di come la storia della Nazionale sia un prezioso testimone che, passando per le diverse generazioni, continua ad ardere di spirito e di orgoglio, prima ancora che di tecnica calcistica. Ringrazio i ‘Fantastici 5’ per aver accettato con entusiasmo il nostro invito e per aver condiviso lo spirito di questa giornata. Ringrazio ovviamente anche il Ct Spalletti, che ha avuto questa bellissima idea, per la quale la FIGC si è messa subito al lavoro e che, nelle nostri intenzioni, vuole essere anche un modello di grande coinvolgimento per tutti gli appassionati”.

L’EREDITÀ DEI NUMERI 10. Insieme i ‘Fantastici 5’ contano in Azzurro 338 presenze e 84 gol, quasi 58 anni in Nazionale (Del Piero il più longevo con un periodo di 13 anni e 6 mesi, poi Baggio 13 anni e 5 mesi, Rivera 12 anni e 1 mese, Antognoni 9 anni, Totti 7 anni e 9 mesi). Sono stati protagonisti delle epopee azzurre, per alcuni tratti alcuni di loro anche insieme, dal 13 maggio 1962 (esordio di Rivera in Belgio-Italia 1-3 a Bruxelles) al 10 settembre 2008 (l’ultima di Del Piero in Italia-Georgia 2-0 a Udine).

Almeno uno di loro è stato in campo dai Mondiali 1962 ai Mondiali 2006, con la sola eccezione di Messico ’86 (11 edizioni): Rivera nel 1962, 1966, 1970 e 1974; Antognoni nel 1978 e 1982; Baggio nel 1990, 1994 e 1998, quest’ultimo insieme a Del Piero, che ha poi preso parte, con Totti, ai Mondiali 2002 e 2006. Nel palmares, vantano il Mondiale 1982 e 2006, il 2° posto del 1970 e 1994, il 3° posto del 1990, il 4° posto del 1978; l’Europeo 1968 e il 2° posto del 2000″.

