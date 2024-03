Italia, i convocati di Spalletti per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador: c’è Folorunsho

Il CT dell’Italia Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 28 giocatori convocati per le amichevoli che gli Azzurri giocheranno negli stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador. Prima chiamata in azzurro per il centrocampista del Verona Michael Folorunsho. Ma non è il solo a ricevere tala gratificazione: prima volta anche per Lorenzo Lucca, attaccante attualmente in forza all’Udinese ma di proprietà del Pisa e del difensore del Torino Raoul Bellanova. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Totthenam);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Foto: Instagram Italia