Italia, i convocati di Mancini per la Turchia: confermati i 10 esclusi
28/09/2026 | 10:50:09
I canali ufficiali della Nations League hanno comunicato i convocati di Roberto Mancini per il match contro la Turchia.
Ecco la lista dei convocati:
Portieri: Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario.
Difensori: Michael Kayode, Matteo Ruggeri, Riccardo Calafiori, Giorgio Scalvini, Daniele Ghilardi, Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo.
Centrocampisti: Alessandro Romano, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Rolando Mandragora, Issa Doumbia, Davide Frattesi.
Attaccanti: Pio Esposito, Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Nicolò Cambiaghi, Antonio Vergara, Sebastiano Esposito.
Foto: Instagram Mancini