Italia, i convocati di Mancini per il Belgio
15/11/2026 | 10:10:49
Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati della gara di questa sera alle 20:45 contro il Belgio. Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario; Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini; Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali; Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.
foto: x Italia