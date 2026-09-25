Italia, i convocati di Mancini per il Belgio: out Zaniolo

25/09/2026 | 12:00:20

La Nazionale italiana ha diramato la lista dei convocati di Roberto Mancini per il match di Nations League contro il Belgio.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi e Vicario

DIFENSORI: Kayode, Ahanor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo e Mancini.

CENTROCAMPISTI: Romano, Mandragora, Tonali, Doumbia, Zoma, Frattesi e Barella.

ATTACCANTI: Pio Esposito, Kean, Raspadori, Scamacca, Maldini e Cambiaghi.

Foto: Instagram Mancini