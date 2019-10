Italia, i convocati di Mancini: niente ritorno all’Olimpico per De Rossi

Il ct azzurro Roberto Mancini ha reso noto l’elenco dei convocati della Nazionale italiana in vista delle sfide contro Grecia e Liechtenstein valide per le Qualificazioni a Euro 2020. Non si realizza l’ipotesi paventata qualche giorno fa di un ritorno a Roma – dove si disputerà la prima delle due gare – per Daniele De Rossi, non convocato. Torna in gruppo invece Nicolò Zaniolo, ma non Moise Kean. Questa la lista:

Portieri: Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu

Difensori: Acerbi, Biraghi, Bonucci, D’Ambrosio, Di Lorenzo, Florenzi, Izzo, Mancini, Romagnoli, Spinazzola

Centrocampisti: Barella, Bernardeschi, Cristante, Jorginho, Sensi, Verratti, Zaniolo

Attaccanti: Belotti, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne

Foto: twitter Nazionale