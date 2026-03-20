Italia, i convocati di Gattuso: torna Chiesa, ok Tonali

20/03/2026 | 13:05:46

Sono stati resi noti i convocati di Rino Gattuso in vista del doppio impegno playoff (giovedì 26 marzo contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, in caso di vittoria gli azzurri martedì 31affronteranno in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina). Questa la lista.

Portieri: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Meret.

Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali.

Attaccanti: Chiesa, Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui e Scamacca.

Foto: Instagram Azzurri