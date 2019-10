Sale la febbre in vista della sfida di sabato sera tra Italia e Grecia in programma all’Olimpico. Per il momento sono stati già venduti 45 mila biglietti, emessi dalla FIGC in occasione della gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. In caso di successo gli azzurri del ct Mancini staccherebbero il pass con netto anticipo.

Foto: Daily Star