Italia-Galles, le probabili formazioni

Domani alle 18 ci sarà Italia-Galles. L’ultima partita del girone dove si deciderà se gli azzurri andranno agli ottavi da primi o da secondi. All’Italia basterà una vittoria o un pareggio per conservare il primato, una sconfitta premierebbe il Galles invece. Roberto Mancini può permettersi qualche cambio rispetto alle prime due anche per rendere partecipi attivi anche altri elementi che potranno essere utili nel corso dell’Europeo. Potranno andare a riposo, infatti, giocatore come Spinazzola e Insigne che hanno dato molto nelle prime due partite e qualche elemento come Chiesa e Verratti andranno provati.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Belotti, Chiesa.

All. Mancini.

Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.

All. Page.

