Italia-Galles è 1-0 all’intervallo, decide Pessina. Svizzera avanti 2-0 sulla Turchia con Seferovic e Shaqiri

Sono iniziate le ultime due gare del girone A di Euro 2020, a Roma si gioca Italia-Galles, a Baku invece si affrontano Svizzera e Turchia.

Parte bene la squadra di Mancini, al quarto d’ora Emerson prova la conclusione ma è centrale e facile per Ward. Un minuto più tardi è Pessina a rendersi pericoloso: conclusione violenta al volo dalla distanza di Toloi che colpisce il centrocampista dell’Atalanta. Ward è reattivo e riesce a neutralizzare.

Al 24′ Bernardeschi ruba un pallone e serve Belotti, l’attaccante del Torino calcia in diagonale dal lato destro dell’area, palla sul fondo con Chiesa che non riesce nel tapin.

Su un calcio d’angolo Gunter salta indisturbato sul primo palo e sfiora la rete del vantaggio per pochi centimetri.

Alla mezz’ora Chiesa riceve sul secondo palo un bell’assist e calcia con violenza incrociando, la palla termina in corner con la deviazione di Ampadu ma forse sarebbe uscita ugualmente.

Al 40′ l’Italia passa su un calcio di punizione affidato a Verratti: sul cross basso taglia alla perfezione Pessina che anticipa Morrell e mette il pallone dove Ward non può arrivare. Finisce 1-0 per gli Azzurri un buon primo tempo all’Olimpico.

A Baku ottimo avvio per la Svizzera di Petkovic, la sblocca Seferovic al sesto minuto con un bel sinistro in diagonale, raddoppia Shaqiri al 26′ con un gran tiro sotto l’incrocio. Sommer salva i suoi in più occasioni dagli assalti della Turchia e si va a riposo sul 2-0 per gli elvetici.

Foto: Instagram personale Pessina

Foto: Twitter VivoAzzurro