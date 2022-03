Italia fuori dai Mondiali, la vendetta dei tifosi inglesi sui social: “You’re staying at home”

L’Italia è fuori dai prossimi Mondiali. Grande tristezza nel nostro Paese, ma all’estero, specialmente in Inghilterra, la prendono col sorriso. Proprio i tifosi inglesi, presi in giro qualche mese fa dopo la finale di Wembley, si sono scatenati nelle ultime ore con meme e fotomontaggi. Su tutti spicca il “You’re staying at home”, ovvero “resterete a casa”, dopo il celebre “It’s coming Rome” cantato dagli italiani nelle noti di luglio in risposta al coro inglese “It’s coming home”.

FOTO: Twitter Euro 2020