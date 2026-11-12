Italia-Francia, la sfida infinita: precedenti, curiosità e un primo posto in palio

12/11/2026 | 12:13:35

Italia e Francia si giocano il primo posto nel Gruppo A di Nations League. I Bleus possono guadagnarlo con una giornata di anticipo battendo i ragazzi di Mancini, gli Azzurri possono invece agguantare la stessa Francia in vetta alla classifica. Una rivalità storica che si ripropone, culminata nella finale Mondiali del 2006 vinta dagli azzurri a Berlino, ma che in totale conta 42 incontri con 19 vittorie dell’Italia, 12 successi francesi e 11 pareggi. Fu celebre anche lo scontro nella finale di Euro 2000, con il successo dei francesi al Golden gol. Dal 1978 in poi questo sarà il diciassettesimo incrocio tra le due Nazionali. L’ultimo incrocio in gare ufficiali è la sfida di andata in Nations League, dello scorso ottobre, terminato 1-1.

foto x azzurri