Italia, Fagioli out contro l’Albania

Niente Italia-Albania per Nicolò Fagioli. Il centrocampista di proprietà della Juventus ha rimediato un edema osseo sul perone e sarà costretto ad alzare bandiera bianca per l’esordio degli azzurri di Luciano Spalletti a Euro2024. Le sue condizioni saranno da rivalutare in vista della sfida contro la Spagna.

Foto: Instagram Fagioli