Buona Italia ma manca il gol. E’ 0-0 all’intervallo contro l’Estonia
05/09/2025 | 21:36:17
Concluso il primo tempo a Bergamo, tra Italia ed Estonia. Una buona Italia, ha collezionato diverse palle gol, ma l0 score è ancora 0-0 nella serata di esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina.
Chance subito per Politano e Retegui, palla che sfiora il palo della porta estone. Italia che reclama anche un rigore, a metà tempo, ma l’arbitro, giustamente fa giocare. Nel finale, altro forcing azzurro, ci prova Retegui con Kean, salva il portiere. Discreta Italia, bene sul piano dell’atteggiamento e della grinta, manca però la cosa più importante, il gol”.
