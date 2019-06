Italia eliminata dall’Europeo Under 21: Francia e Romania non si fanno male (0-0)

L’Italia dice addio all’Europeo Under 21. Termina infatti a reti bianche la sfida al “Manuzzi” di Cesena tra Francia e Romania, le due formazioni del gruppo C che, salendo appaiate a quota 7 punti, eliminano gli Azzurrini di Gigi Di Biagio. Una gara povera di occasioni, con le due Nazionali che si qualificano alle semifinali dove giovedì affronteranno Germania e Spagna. Per l’Italia termina qui il sogno di vincere l’Europeo casalingo.

Foto: sito ufficiale Vivo Azzurro