Italia, è festa del gol anche per l’Under 21: 6-0 all’Armenia, doppietta di Kean

Dopo la vittoria degli azzurri di Mancini, arriva un altro largo successo per l’Italia contro l’Armenia. Stavolta è toccato all’Under 21 di Nicolato, che si è imposta 6-0 nella gara valida per le qualificazioni all’Europeo del 2021. A segno Moise Kean (doppietta), poi Pinamonti, Zanellato, Scamacca e Del Prato. Il cammino verso l’Europeo ripartirà a marzo contro Lussemburgo e Svezia.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro