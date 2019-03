Italia, due squilli: Barella e Kean, ciao Finlandia

All’Italia bastano due squilli: un gol di Barella (tra i migliori in campo) al 7’ pt con l’aiuto di una deviazione, il raddoppio di Kean al 29’ st dopo un bellissimo assist di Immobile per battere la Finlandia. Contava il risultato dopo le ultimi vicissitudini, il risultato è arrivato. La prestazione è stata a tratti positiva con piacevoli trame, ma ha risentito a lungo di scarsa concretezza negli ultimi venti metri. Sull’1-0 Pukki ha sprecato il pari, più Kean ha chiuso la pratica e Quagliarella (entrato nella ripresa) ha ribadito il suo grande momento di forma andando due volte vicinissimo al gol e colpendo la traversa. Nella ripresa in campo anche Zaniolo.