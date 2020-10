Italia, domani a Danzica c’è la Polonia: le probabili formazioni

Dopo l’amichevole stravinta contro la Moldavia, gli azzurri di Roberto Mancini sono pronti a tornare in campo, questa volta a Danzica, contro la Polonia. L’Italia è pronta alla terza giornata di Nations League e dovrà difendere il primato in vista del mondiale in Qatar in programma nel 2022. Mancini dopo gli esperimenti degli scorsi giorni, è pronto a schierare i big dando così spazio all’Italia titolare. Rischia Chiellini non al meglio, al suo posto potrebbe entrare Ogbonna. In attacco spazio al neo-juventino Chiesa insieme a El Shaarawy e Immobile con Barella, Jorginho e Verratti a centrocampo.

Polonia (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, El Shaarawy.

Foto: twitter Italia