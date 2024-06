Italia, Dimarco non ancora al top: da valutare per la Svizzera

Federico Dimarco, esterno dell’Inter e della Nazionale italiana, non è ancora al 100%. Contro la Croazia ha stretto i denti per esserci, ma come riporta Sky, il calciatore classe 1997 non ha ancora recuperato dalla botta contro la Spagna. Sono previsti oggi degli esami di controllo, poi verrà valutato in vista dell’impegno di domani contro la Svizzera.

Foto: instagram Dimarco