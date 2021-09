A Basilea è arrivato un pareggio amaro per l’Italia contro la Svizzera, tante occasioni mancate e una classifica che non sorride più di tanto. Ma c’è anche un record eguagliato dagli Azzurri, quello riguardante la serie più lunga di gare senza sconfitte (36) di una Nazionale, prima d’ora in mano al Brasile e ottenuto nel triennio 1993-1996.

Foto: Twitter Euro 2020