Italia, convocati Grifo e Tonali al posto di Insigne e Cristante

Gli infortuni costringono Roberto Mancini ad apportare alcune modifiche all’elenco dei convocati della Nazionale italiana in vista delle sfide contro Armenia e Finlandia. Dopo aver chiamato l’interista Danilo D’Ambrosio per far fronte al ko di Francesco Acerbi, il ct azzurro si è visto costretto a rimpiazzare anche il romanista Bryan Cristante e il napoletano Lorenzo Insigne. Al loro posto, come comunicato attraverso il sito della FIGC, si uniranno al ritiro azzurro il giovane Sandro Tonali del Brescia e Vincenzo Grifo, tornato ieri al Friburgo.

Foto: twitter Brescia