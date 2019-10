Italia, contro la Grecia gara poco azzurra: nessun giocatore della Serie A tra gli ospiti

L’Italia è storicamente legata all’azzurro, colore della maglia utilizzato sin dalla prima metà del Novecento dalla nostra Nazionale. Già nel 1911 fu indossato contro l’Ungheria, dopo che nelle primissime uscite si era scesi in campo con il bianco. E questi due sono anche i colori della bandiera e dei completi da gioco della Grecia. Eppure, quella dell’Olimpico di Roma sarà una partita davvero poco azzurra. I padroni di casa inaugureranno la nuova maglia Rinascimento, di colore verde, mentre presumibilmente, per una questione cromatica, gli ospiti saranno in bianco. E la Grecia non avrà poi neanche un giocatore “azzurro” tra le proprie fila, ovvero nessun convocato proveniente dalla nostra Serie A. Non c’è stato spazio infatti questa volta per Kostas Manolas, difensore del Napoli non inserito nell’elenco dal ct Van’t Schip, che in questo turno ha deciso di dare più spazio ai giovani per sperimentarli e capire su quali fondamenta ricostruire la Nazionale ellenica del futuro. Stessacosa per gli altri quattro “italiani”. Georgios Kyriakopoulos del Sassuolo non ha finora mai giocato con la Nazionale maggiore, limitandosi a qualche apparizione in quella U21. Per gli altri, invece, il 2019 è stato un anno maledetto in questo senso. Risale infatti al 2018 l’ultimo gettone nella selezione greca dei vari Panagiotis Tachtsidis (Lecce), Orestis Karnezis (Napoli) e Charalampos Lykogiannis (Cagliari). A tingere l’Olimpico d’azzurro ci penseranno allora curve e tribune: oltre 45 mila i biglietti venduti per la sfida di Qualificazione a Euro 2020.

Foto: agonasport