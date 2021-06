Italia, contrattura al polpaccio per Florenzi. Salta la Svizzera

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, in vista della seconda sfida dell’Europeo contro la Svizzera dovrà far a meno di Alessandro Florenzi. Il calciatore, ieri sostituito all’intervallo della gara vinta contro la Turchia, ha accusato un problema al polpaccio. Dopo gli esami di questa mattina è emersa una contrattura che gli farà saltare la gara in programma mercoledì 16 giugno. Sulla destra, quasi sicuramente, sarà riconfermato Di Lorenzo.

FOTO: Sito ufficiale Roma