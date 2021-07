Italia, conclusa la rifinitura. Nel pomeriggio la riunione tecnica

Questa mattina l’Italia è scesa in campo per l’ultima sgambata prima della sfida di questa sera contro il Belgio. Una rifinitura importante che ha chiarito a Mancini gli ultimi dubbi di formazione: sensazioni positive per Chiellini mentre in attacco Chiesa potrebbe partire dall’inizio. La squadra ha fatto rientro in hotel e nel pomeriggio svolgerà la riunione tecnica e poi attorno alle 18.45 ci sarà la partenza per lo stadio.

FOTO: Sito ufficiale figc