Italia, comincia la seconda parte del ritiro pre-Europeo. Azzurri arrivati a Roma

Sono arrivati all’Hotel Parco dei Principi di Roma i 26 Azzurri convocati da Roberto Mancini per la seconda fase del raduno in vista del Campionato Europeo. Domani si aggregheranno al gruppo anche Emerson Palmieri e Jorginho, i due calciatori del Chelsea che sabato sera hanno festeggiato il successo nella UEFA Champions League e che potranno beneficiare di 24 ore di riposo in più. Alle 16.30 la Nazionale sosterrà una seduta di allenamento presso il Centro Sportivo Giulio Onesti e in serata parteciperà alla trasmissione ‘Notte Azzurra’, in onda alle 21.25 di domani su Rai 1, per poi trasferirsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Entro la mezzanotte di domani il Ct ufficializzerà la lista dei 26 Azzurri convocati per il Campionato Europeo.

Foto: Twitter Italia