Italia, Verratti verso il recupero

Per l’Italia di Mancini c’è una pedina da recuperare, si tratta del centrocampista Marco Verratti. Il calciatore, a inizio maggio, aveva subito un infortunio in allenamento con il Psg: lesione al collaterale del ginocchio destro, le prime previsioni prevedevano 4-6 settimane di stop. Mancini, nonostante ciò, l’ha convocato perché Verratti ha un ruolo nevralgico nello scacchiere azzurro.

Il ct e il giocatore si erano promessi fiducia a tutti i costi e così è stato. Il suo recupero procede bene, in queste settimane di ritiro ha svolto un grande lavoro in piscina e palestra per il potenziamento. Si sperava di recuperarlo per il debutto contro la Turchia ma Verratti solo ieri mattina ha svolto è tornato in campo per degli esercizi specifici. Probabilmente domani tornerà in gruppo per fare uno spezzone di allenamento con i suoi compagni. La possibilità è di riaverlo a disposizione per il 16 giugno, contro la Svizzera.

FOTO: Twitter Italia