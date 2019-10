Italia, che sorpresa all’Olimpico: c’è Mihajlovic in panchina per seguire la rifinitura

La Nazionale italiana scende in campo per la rifinitura in vista della sfida di domani contro la Grecia, gara che potrebbe anche valere un pass anticipato per gli Europei 2020. Ma se i giocatori hanno messo a punto gli ultimi dettagli sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico di Roma, è a bordocampo che è arrivata la sorpresa più bella. Assieme al ct Roberto Mancini e a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha infatti assistito alla seduta anche Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna è stato dimesso solo tre giorni fa dall’Ospedale Sant’Orsola, dove ha sostenuto il secondo ciclo di terapie contro la leucemia. Arrivato assieme a i suoi due figli maschi, l’allenatore serbo si è accomodato al fianco del suo ex-compagno Mancini, con il quale ha condiviso gli spogliatoi di Sampdoria e Lazio, e ha ricevuto una maglia personalizzata con il numero 11.

Foto: Fox Sports