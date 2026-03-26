Italia: Cambiaso escluso dai convocati, Scamacca non recupera
26/03/2026 | 11:00:00
La Nazionale italiana ha diramato la lista dei convocati del ct Gennaro Gattuso per il match contro l’Irlanda del Nord.
Questa la lista dei convocati:
Portieri: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli);
Difensori: Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma);
Centrocampisti: Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle United), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Barella (Inter);
Attaccanti: Retegui (Al-Qadsiah), Raspadori (Atalanta), Kean (Fiorentina), Esposito (Inter), Politano (Napoli).
Foto: Instagram Cambiaso