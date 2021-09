Italia-Bulgaria è 1-1 all’intervallo: a Chiesa risponde Iliev

Al Franchi di Firenze è tempo di ritorno in campo per l’Italia di Mancini Campione d’Europa, dall’altro lato c’è la Bulgaria: gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

La prima chance è per Insigne, l’attaccante del Napoli calcia sul fondo dopo una bella percussione in area di rigore.

Al 16′ l’Italia passa in vantaggio con Federico Chiesa: bell’uno due con Immobile al limite e sinistro nell’angolino.

Dopo un primo tempo dominato dagli Azzurri arriva a sorpresa il pari bulgaro con Iliev: Despodov sfugge a Florenzi sulla sinistra e mette in mezzo, l’attaccante dell’Ascoli anticipa Acerbi e batte Donnarumma. E’ 1-1!

Nel finale occasionissima per Insigne, ma il portiere bulgaro para e si va al riposo in parità.

Foto: Twitter VivoAzzurro