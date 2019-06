Italia-Bosnia, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera (ore 20,45) all’Allianz Stadium di Torino, l’Italia ospiterà la Bosnia nella quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Rispetto al match vinto in casa della Grecia, il ct Mancini potrebbe optare per qualche cambio in attacco con Bernardeschi al posto di Chiesa e Quagliarella al posto di Belotti. Nessua novità, invece, a centrocampo; in difesa possibile maglia da titolare per Romagnoli al posto di Chiellini. Tra i pali confermato Sirigu, con Florenzi ed Emerson Palmieri sulle corsie laterali. Nella Bosnia, l’unica novità è il recupero di Pjanic dalla squalifica. In attacco spazio a Dzeko, supportato da Visca e Duljevic.

Italia-Bosnia, le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini (Romagnoli), Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne. Ct: Roberto Mancini

Bosnia (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Duljevic. Ct: Robert Prosinecki

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro