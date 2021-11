Buone notizie per Mancini in vista della sfida molto importante contro la Svizzera di venerdì: oggi Bonucci è tornato ad allenarsi con il gruppo. Lavoro differenziato invece per Chiellini, Bastoni, Barella e Immobile. Ricordiamo inoltre che Cataldi e Pessina hanno rimpiazzato gli infortunati Zaniolo e Pellegrini e si sono allenati regolarmente con il resto della squadra.

FOTO: Instagram Bonucci