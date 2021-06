Italia, Belotti: “Non sarà facile vincere ma siamo consapevoli delle nostre potenzialità”

Andrea Belotti, capitano del Torino e attaccante della Nazionale italiana, sarà uno dei protagonisti dell‘Italia nel prossimo Europeo. Il giocatore, nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato. “Per me la Nazionale è da sempre un chiodo fisso. Non sarà facile ma siamo consapevoli delle nostre potenzialità. Il 12 luglio vorrei alzarmi sapendo di essere riusciti a portare l’Italia alla vittoria, milioni di tifosi sarebbero orgogliosi di noi. L’attesa è stata lunga e l’abbiamo vissuta con responsabilità ed entusiasmo dedicando massima attenzione ai dettagli. A Coverciano c’è un rito di iniziazione alla fine della prima cena i nuovi convocati sono obbligati a cantare una canzone in piedi davanti a tutti”.

FOTO: Twitter Nazionale italiana