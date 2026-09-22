Italia-Belgio: Spalletti schierò Retegui unica punta e Rovella in mediana in un 3-5-1-1

22/09/2026 | 18:09:27

Questo venerdì all’Olimpico di Roma inizia il Mancini bis. La Nazionale italiana è attesa dalla prima delle quattro sfide di Nations League, contro il Belgio allenato da Mark van Bommel, prima delle trasferte in Turchia e Francia e la gara contro la Nazionale di Montella al Dall’Ara di Bologna. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 14 novembre 2024, anche in quella occasione per la Nations League. Al King Baudouin Stadium di Bruxelles, agli Azzurri guidati da Luciano Spalletti bastò un gol all’undicesimo minuto di Sandro Tonali per liquidare Lukaku e compagni, allenati da Domenico Tedesco. Ma qual era l’undici titolare che schierò l’attuale allenatore della Juventus?

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Debast, Faes, Theate; Engels, Onana; Trossard, Openda, De Cuyper; Lukaku.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui.

Foto: FIGC.it