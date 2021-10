Italia-Belgio è 0-0 all’intervallo: incrocio dei pali di Saelemaekers

A Torino si gioca la finale per il 3° posto della UEFA Nations League tra Italia e Belgio.

Partono bene gli azzurri con due conclusioni di Chiesa, una deviata da Alderweireld e una alta sopra la traversa. Batshuayi risponde per i Diavoli Rossi, tiro potente alto di un soffio sopra la traversa difesa da Donnarumma.

Berardi impegna Courtois al 19′, poi Raspadori . Belgio vicino al vantaggio alla mezz’ora, prima con Alderweireld e poi con Saelemaekers: incrocio dei pali colpito dal centrocampista del Milan. Al 45′ Chiesa si trova a tu per tu con Courtois e non riesce a trovare il vantaggio, bravissimo il portiere belga a mandare in corner.

Finisce a reti bianche il primo tempo all’Allianz Stadium tra Italia e Belgio.

Foto: Twitter Azzurri