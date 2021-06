Italia, Barella: “Sognavo di giocare e vincere per la Nazionale. Gruppo compatto”

Anche ieri, Nicolò Barella, ha giocato una strepitosa partita con l’Italia, nel successo per 3-0 contro la Svizzera. Il centrocampista, intervistato da Rai Sport, al termine della gara, ha ammesso: “In campo si vede che il gruppo è compatto, c’è una bellissima atmosfera. Riusciamo a vincere e convincere. E’ bello giocare per questa squadra. Sognavo di giocare e vincere con la Nazionale in questo modo. Chiunque giochi fa bene, tutto questo in campo ci aiuta. Con il Galles la giocheremo per vincere, questa è la nostra mentalità e sarebbe un’iniezione di fiducia vincerle tutte”.

FOTO: Twitter vivoazzurro