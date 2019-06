Italia, Barella: “Con il Belgio dobbiamo vincere. Il mio prezzo? Non penso al mercato”

Il ko con la Polonia obbliga l’Under 21 a cercare la vittoria con il Belgio. Ne è consapevole Nicolò Barella che, intervenuto in conferenza stampa a Bologna, ha parlato della decisiva sfida di sabato. “Dobbiamo vincere, non siamo più padroni del nostro destino. Siamo dispiaciuti ma concentrati, con il Belgio dovremo essere più uomini e giocare con più attributi. Io posso fare meglio, come tutti. Con la Polonia abbiamo giocato un bel calcio ma non siamo stati cinici e loro, abbassandoci, ci costringevano ad andare sulle fasce”.

“Sabato bisognerà innanzitutto vincere, poi punteremo l’orecchio sulla partita della Polonia, ma so che la Spagna farà il suo. Possiamo pure passare come secondi, ma prima bisogna battere il Belgio, altrimenti sarà tutto inutile. Il fallo da cui è nato il gol? La sensazione è che mi sia venuto lui addosso, secondo me non era fallo. Stessa situazione di due anni fa? Non volevamo che si ripresentasse, ora non ci resta che vincere. Il mio prezzo? Lo fa la società, non io. In questo momento non penso al mercato, è un’occasione troppo importante per leggere giornali o pagelle”.

Foto Vivo Azzurro